Parcours de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent Oise

Parcours de la Garenne A pieds Très facile

Parcours de la Garenne Chemin de la Litière 60340 Saint-Leu-d’Esserent Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

Dans une zone boisée et protégée correspondant à une ancienne île de l’Oise, localisée à proximité de la base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent, vous pouvez vous promener sur des sentiers balisés par des panneaux pédagogiques sur la faune et la flore des lieux, ou encore vous essayer à un parcours de santé dont une partie des agrès est accessible aux personnes à mobilité réduite. Quelques tables de piqe-nique sont à votre disposition dans le parc au bord de l’étang ou sur une pelouse où les enfants pourront jouer au ballon.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours de la Garenne

In a protected wooded area corresponding to a former island in the Oise River, located near the Saint-Leu-d’Esserent leisure park, you can stroll along paths marked out with educational panels on the local flora and fauna, or try your hand at a fitness trail, some of whose apparatus is accessible to people with reduced mobility. A number of picnic tables are available in the park by the pond, or on a lawn where children can play ball.

Deutsch : Parcours de la Garenne

In einem bewaldeten und geschützten Gebiet, das einer ehemaligen Insel in der Oise entspricht und sich in der Nähe des Freizeitzentrums Saint-Leu-d’Esserent befindet, können Sie auf Wegen spazieren gehen, die mit pädagogischen Schildern über die Fauna und Flora des Ortes gekennzeichnet sind, oder sich an einem Fitnessparcours versuchen, dessen Geräte teilweise auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Im Park stehen Ihnen einige Picknicktische am Teich oder auf einer Wiese zur Verfügung, wo die Kinder Ball spielen können.

Italiano :

In un’area boschiva protetta, corrispondente a un’antica isola del fiume Oise, situata nei pressi del centro ricreativo di Saint-Leu-d’Esserent, è possibile passeggiare lungo sentieri delimitati da pannelli didattici sulla flora e la fauna locali, o cimentarsi in un percorso fitness, alcuni dei cui attrezzi sono accessibili alle persone con mobilità ridotta. Nel parco sono disponibili diversi tavoli da picnic vicino allo stagno o su un prato dove i bambini possono giocare a palla.

Español : Parcours de la Garenne

En una zona boscosa protegida que corresponde a una antigua isla del río Oise, situada cerca del centro de ocio de Saint-Leu-d’Esserent, podrá pasear por senderos jalonados de paneles didácticos sobre la flora y la fauna locales, o probar suerte en una pista de fitness, algunos de cuyos aparatos son accesibles para personas con movilidad reducida. En el parque hay varias mesas de picnic junto al estanque o en un prado donde los niños pueden jugar a la pelota.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France