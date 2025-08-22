Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny Saint-Leu-d’Esserent Oise

Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny

Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny Intersection Rue Victor Hugo et Rue Marcel Coene 60340 Saint-Leu-d’Esserent Oise Hauts-de-France

Piste cyclable juxtaposée à une départementale passante. Elle permet toutefois de rallier les berges de l’Oise à Saint-Leu d’Esserent au village de Thiverny. Ce parcours de 2.73 km a une discontinuité entre km 1.78 et 2.35. Depuis Saint-leu, vous avez la possibilité d’aller quasiment jusque dans le Val d’Oise via les berges de la rivière. Halte vélo à Précy-sur-Oise.

English : Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny

Cycle path juxtaposed to a busy departmental road. It does, however, link the banks of the Oise at Saint-Leu d’Esserent to the village of Thiverny. This 2.73 km route has a break between km 1.78 and 2.35. From Saint-leu, you can cycle almost all the way into the Val d’Oise via the river banks. Bike stop at Précy-sur-Oise.

Deutsch : Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny

Dieser Radweg verläuft neben einer belebten Landstraße. Er ermöglicht jedoch eine Verbindung zwischen den Ufern der Oise in Saint-Leu d’Esserent und dem Dorf Thiverny. Diese 2,73 km lange Strecke hat eine Unterbrechung zwischen km 1,78 und 2,35. Von Saint-leu aus haben Sie die Möglichkeit, über die Ufer des Flusses fast bis ins Val d’Oise zu fahren. Fahrradstopp in Précy-sur-Oise.

Pista ciclabile giustapposta a una strada dipartimentale trafficata. Tuttavia, essa costituisce un collegamento tra le rive del fiume Oise a Saint-Leu d’Esserent e il villaggio di Thiverny. Questo percorso di 2,73 km ha una pausa tra il km 1,78 e il km 2,35. Da Saint-Leu, si può pedalare quasi fino alla Val d’Oise attraverso le rive del fiume. Sosta ciclistica a Précy-sur-Oise.

Español : Piste cyclable de Saint-Leu-d’Esserent à Thiverny

Carril bici yuxtapuesto a una carretera departamental muy transitada. Sin embargo, sirve de enlace entre las orillas del río Oise en Saint-Leu d’Esserent y el pueblo de Thiverny. Esta ruta de 2,73 km tiene una pausa entre los km 1,78 y 2,35. Desde Saint-Leu, puede adentrarse casi por completo en el Val d’Oise por las orillas del río. Parada en Précy-sur-Oise.

