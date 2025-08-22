Sur les pas des bâtisseurs Saint-Leu-d’Esserent Oise

Sur les pas des bâtisseurs A pieds Très facile

Sur les pas des bâtisseurs Mairie, rue Henri Barbusse 60340 Saint-Leu-d’Esserent Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Cette randonnée, dont le fil conducteur est l’extraction d’une pierre dont la renommée n’est plus à démontrer, vous raconte le dur labeur des carriers, celui des tailleurs de pierre ou encore des bâtisseurs.

Elle vous invite à découvrir une activité qui a façonné les paysages sites d’extraction en activité ou reconquis depuis leur fermeture par une flore pionnière, transport de la pierre, habitations troglodytiques ou encore monuments prestigieux comme l’abbatiale de Saint-Leu-d’Esserent…

English : Sur les pas des bâtisseurs

This hike, whose guiding thread is the extraction of a stone whose fame is no longer to be proven, tells you about the hard work of the quarrymen, the stonemasons and the builders

It invites you to discover an activity that has shaped the landscape: extraction sites in activity or reconquered since their closure by a pioneer flora, transport of stone, troglodytic dwellings or even prestigious monuments such as the abbey church of Saint-Leu-d’Esserent..

Deutsch : Sur les pas des bâtisseurs

Diese Wanderung, deren roter Faden die Gewinnung eines Steins ist, dessen Ruhm nicht mehr zu beweisen ist, erzählt Ihnen von der harten Arbeit der Steinbrucharbeiter, der Steinmetze oder auch der Baumeister

Sie lädt Sie dazu ein, eine Tätigkeit zu entdecken, die die Landschaft geprägt hat: aktive Abbaugebiete oder Gebiete, die nach ihrer Schließung von einer Pionierflora zurückerobert wurden, Transport des Steins, Höhlenwohnungen oder auch prestigeträchtige Bauwerke wie die Abteikirche von Saint-Leu-d’Esserent..

Italiano :

Questa escursione, incentrata sull’estrazione di una pietra la cui reputazione è ben consolidata, racconta il duro lavoro dei cavatori, dei tagliatori di pietra e dei costruttori

Vi invita a scoprire un’attività che ha plasmato il paesaggio: siti di estrazione attivi o recuperati dalla flora pioniera dopo la loro chiusura, trasporti di pietra, abitazioni trogloditiche o monumenti prestigiosi come la chiesa abbaziale di Saint-Leu-d’Esserent?

Español : Sur les pas des bâtisseurs

Esta excursión, que se centra en la extracción de una piedra cuya reputación está bien consolidada, le habla del duro trabajo de los canteros, de los cortadores de piedra y de los constructores

Le invita a descubrir una actividad que ha modelado el paisaje: canteras activas o lugares recuperados por la flora pionera desde su cierre, transportes de piedra, viviendas trogloditas o monumentos prestigiosos como la iglesia abacial de Saint-Leu-d’Esserent?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France