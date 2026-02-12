10ème brocante de la base de loisirs de St Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

10ème brocante de la base de loisirs de St Leu d’Esserent

La base de Loisirs organise sa 10 ème brocante! Rendez-vous dimanche 10 mai de 7h à 17h30 pour dénicher de bonnes affaires! Entrée et parking gratuits. Les animaux même tenus en laisse ne sont pas admis. Pour les exposants, achats des emplacements obligatoire à l’avance à partir du 20/04.

Entrée et parking gratuits. Les animaux même tenus en laisse ne sont pas admis.

Pour les exposants:

Inscriptions obligatoires sur place à partir du 20 avril 2026 jusqu’à la clôture des inscriptions, de 14h à 17h (hors week-ends et jours fériés).

Tarifs: SIBL (sur justificatif) 5 €/mètre _ Extérieurs. 6€/mètre (dont 1€ reversé au Secours populaire), minimum 4 ml

Renseignements 03 44 56 77 88 + 07 87 22 4254. brocantebasestleu@gmail.com + www.basestleu.com

Places limitées. Pas d’inscription le jour même. .

English :

The Base de Loisirs is organizing its 10th flea market! Join us on Sunday, May 10, from 7 a.m. to 5:30 p.m. to unearth some bargains! Free admission and parking. Pets are not allowed, even on a leash. Stallholders must purchase their stalls in advance from 20/04.

