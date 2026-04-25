Concert – JAYHADADREAM Bateau El Alamein Paris
Concert – JAYHADADREAM Bateau El Alamein Paris samedi 16 mai 2026.
JAYHADADREAM – Concert Rap
Avant de se consacrer pleinement à la musique, elle exerçait comme professeure de criminologie. En 2023, elle fait le choix de tout quitter pour se lancer à plein temps dans le rap, et se fait rapidement remarquer avec des titres comme Twiggy et Main Characters. Sa victoire au concours Emerging Talent du festival de Glastonbury marque un tournant décisif dans sa visibilité.
Coupure de son 30 min avant la fermeture
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
Bateau El Alamein
SAMEDI 16 MAI
– Ouverture pont supérieur 16h00
– Concert 20H30
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
Son univers musical mêle rap britannique enrichis de touches soul et jazz. À travers ses textes, elle aborde avec lucidité des thèmes personnels et engagés tels que la santé mentale, les inégalités, l’identité ou encore l’ambition.
Le samedi 16 mai 2026
de 20h00 à 23h59
payant
De 10 à 14 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
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