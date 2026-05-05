Jam session Electro JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Electro JASS CLUB PARIS Paris dimanche 17 mai 2026.
Jam session Electro
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
Piano à queue & batterie sur place.
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 16 mai 2026
de 22h30 à 01h30
payant Musicien·nes : 0 EUR
Tarif : 5 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T01:30:00+02:00
fin : 2026-05-17T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T22:30:00+02:00_2026-05-16T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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