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Jam session Neo-soul, Hip-hop / Par Laure Sanchez JASS CLUB PARIS Paris

Jam session Neo-soul, Hip-hop / Par Laure Sanchez JASS CLUB PARIS Paris

Jam session Neo-soul, Hip-hop / Par Laure Sanchez JASS CLUB PARIS Paris dimanche 17 mai 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Musicien·nes : 0 EUR Tarif : 5 EUR

Jam session Neo-soul, Hip-hop animée par Laure Sanchez

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 16 mai 2026
de 22h30 à 01h30
payant Musicien·nes : 0 EUR
Tarif : 5 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T01:30:00+02:00
fin : 2026-05-17T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T22:30:00+02:00_2026-05-16T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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