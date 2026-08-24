Concert Jazz Avec Paola Vera Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Concert Jazz Avec Paola Vera

Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 23:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Paola Vera, pianiste chanteuse anglaise, joue aujourd’hui sous son nom, mais en trio avec contrebasse et batterie.

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.

Paola Vera, pianiste chanteuse anglaise, joue aujourd’hui sous son nom, mais en trio avec contrebasse et batterie.

Une rythmique contrebasse/batterie au service d’un piano chant non conventionnel et peu ordinaire, une osmose qui fait naître un trio de grande classe.

Ils interprètent avec beaucoup de subtilité, de grands standards de hard-bop, be bop et bossa-jazz revisités par la pianiste.

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .

Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Concert Jazz Avec Paola Vera

Paola Vera, an English pianist and singer, is performing today under her own name, but as part of a trio featuring a double bass and drums.

Make yourself comfortable, let the music carry you away, and enjoy the evening.

L’événement Concert Jazz Avec Paola Vera Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen