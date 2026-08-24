Concert Jazz Avec Paola Vera Plancher des Vaches Agen
vendredi 2 octobre 2026 · Plancher des Vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Concert Jazz Avec Paola Vera
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 23:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Paola Vera, pianiste chanteuse anglaise, joue aujourd’hui sous son nom, mais en trio avec contrebasse et batterie.
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.
Paola Vera, pianiste chanteuse anglaise, joue aujourd’hui sous son nom, mais en trio avec contrebasse et batterie.
Une rythmique contrebasse/batterie au service d’un piano chant non conventionnel et peu ordinaire, une osmose qui fait naître un trio de grande classe.
Ils interprètent avec beaucoup de subtilité, de grands standards de hard-bop, be bop et bossa-jazz revisités par la pianiste.
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Jazz Avec Paola Vera
Paola Vera, an English pianist and singer, is performing today under her own name, but as part of a trio featuring a double bass and drums.
Make yourself comfortable, let the music carry you away, and enjoy the evening.
L’événement Concert Jazz Avec Paola Vera Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée L’art et les hommes du cimetière de Gaillard Cimetière de Gaillard Agen 10 septembre 2026
- Concert tribute Amy WhineHouse Plancher des Vaches Agen 10 septembre 2026
- JEU DE LA GAGNE Place du Pin Agen 11 septembre 2026
- Blind test concert avec DR Seb Place du Pin Agen 17 septembre 2026
- VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen 18 septembre 2026