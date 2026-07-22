Concert Jazz Come together Île-Tudy
dimanche 9 août 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Concert Jazz Come together
13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Intitulé Come Together , ce concert réunit deux artistes complices qui, depuis 10 ans ré-interprètent et improvisent ensemble, et qui revisitent à cette occasion quelques chansons du répertoire des Beatles.
Nicolas Noël est pianiste et a joué dans plusieurs formations musicales avec le Trio Yacouba, avec Little Bob, Jean-Jacques Milteau, Jeane Manson, Denis Badaut….
Il est aussi compositeur et travaille à l’occasion pour le cinéma.
Lucy Dixon vient de la Comédie Musicale Cat’s, Follies, Metropolis.
Elle est chanteuse, danseuse et percussionniste corporelle.
Elle a notamment joué avec Stomp le groupe de percussions qui a fait sensation dans le monde entie
Billetterie:
– sur le site de l’association.
– par téléphone.
-chez Aurel (Supavam) avenue des Sports à l’Île-Tudy ( chèque ou espèces uniquement).
– sur place le soir du concert.
Placement libre. .
13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 09 71 02 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jazz Come together Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Île-Tudy (Finistère)
- Expo peinture Anne Jacquin et Rose Francès Maison de la Pointe Île-Tudy 30 juillet 2026
- Fête de la Misaine Île-Tudy 1 août 2026
- Fête du Sport Île-Tudy 3 août 2026
- Expo peinture Malène Leloup Maison de la Pointe Île-Tudy 6 août 2026
- Fête du Sport Concours de palet breton Île-Tudy 7 août 2026