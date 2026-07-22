Informations pratiques

Île-Tudy

Concert Jazz Come together

13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Intitulé Come Together , ce concert réunit deux artistes complices qui, depuis 10 ans ré-interprètent et improvisent ensemble, et qui revisitent à cette occasion quelques chansons du répertoire des Beatles.

Nicolas Noël est pianiste et a joué dans plusieurs formations musicales avec le Trio Yacouba, avec Little Bob, Jean-Jacques Milteau, Jeane Manson, Denis Badaut….

Il est aussi compositeur et travaille à l’occasion pour le cinéma.

Lucy Dixon vient de la Comédie Musicale Cat’s, Follies, Metropolis.

Elle est chanteuse, danseuse et percussionniste corporelle.

Elle a notamment joué avec Stomp le groupe de percussions qui a fait sensation dans le monde entie

Billetterie:

– sur le site de l’association.

– par téléphone.

-chez Aurel (Supavam) avenue des Sports à l’Île-Tudy ( chèque ou espèces uniquement).

– sur place le soir du concert.

Placement libre. .

13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 09 71 02 35

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English :

L’événement Concert Jazz Come together Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden