Concert jazz de Noël Vieux-Thann
samedi 12 décembre 2026 · Vieux-Thann
Informations pratiques
Vieux-Thann
Concert jazz de Noël
rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Avec le Henry’s Big Band, plongez dans l’ambiance feutrée et swingante d’un Noël en version jazz, pour célébrer ensemble dans la bonne humeur et le rythme des cuivres.
Jazzy Christmas avec le Henry’s Big Band qui vous attend pour un concert de Noël caritatif. Venez vous immerger dans l’ambiance feutrée de Noël, version jazzy, et redécouvrir quelques uns des plus grands standards du jazz. .
rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 26 26 74
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English :
Join Henry’s Big Band as you immerse yourself in the cozy, swinging atmosphere of a jazz-style Christmas, celebrating together in good spirits to the rhythm of the brass section.
L’événement Concert jazz de Noël Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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