Informations pratiques

Vieux-Thann

Marché de l’Avent

rue de Provence Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Plongez dans la magie de Noël avec des stands de décorations scintillantes, douceurs, vin chaud et idées cadeaux artisanales. Une ambiance chaleureuse pour préparer les fêtes avec joie et gourmandise !

Vente de produits de Noël (décorations, guirlandes, boules de Noël…) et d’artisanat local, idées cadeaux, gâteaux et décoration de Noël, vin chaud… .

rue de Provence Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 74 72 mairie@vieuxthann.fr

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English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with stalls featuring sparkling decorations, sweets, mulled wine and handcrafted gift ideas. A warm atmosphere to prepare for the festive season with joy and indulgence!

L’événement Marché de l’Avent Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay