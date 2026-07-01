Concert Jazz Duo Voix-là au Petit Théâtre ZA Labarre Nérac
samedi 25 juillet 2026 · ZA Labarre · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Concert Jazz Duo Voix-là au Petit Théâtre
ZA Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert Jazz au Petit Théâtre de Nérac une soirée entre grands classiques et émotion
Le Petit Théâtre de Nérac accueille le duo Voix-Là pour un concert consacré aux grands noms du jazz.
La chanteuse Thanh Mai-Charles, accompagnée au piano par Isabelle de Vaugiraud, revisite avec sensibilité le répertoire de légendes telles que Duke Ellington, Quincy Jones, Henri Mancini ou encore Carlos Jobim. Une soirée intimiste où voix et piano se mêlent pour offrir un voyage musical élégant, entre standards incontournables et mélodies intemporelles.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de jazz et de musique live.
Sur réservation / Plein tarif 10.00€ / Tarif réduit 8.00€ / tarif enfant 5.00€ .
ZA Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Jazz Duo Voix-là au Petit Théâtre
L’événement Concert Jazz Duo Voix-là au Petit Théâtre Nérac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Albret
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