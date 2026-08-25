Informations pratiques

Auray

Concert jazz et musique du monde Célia Kameni

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:30:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Dans le cadre de Voyages Voyages (Océan Indien)

Chanteuse à la voix profonde et à la présence magnétique, Célia Kameni déploie un univers traversé de forces intimes et telluriques, tissant des passerelles sensibles entre soul, folk, ambient et pop. Son premier EP Méduse (2025), salué unanimement par la critique, l’a conduite sur les scènes des plus grands festivals et lui a valu la Victoire du Jazz de l’artiste vocal(e). Dans Gorgones, elle revisite son répertoire et crée de nouvelles chansons dans une instrumentation inédite (quatuor à cordes, guitare électrique et chœurs). La voix, au cœur de ce dispositif, s’y révèle plus que jamais comme un stupéfiant canal d’émotions, vibrant de forces ancestrales et contemporaines. En première partie, la chanteuse réunionnaise Sofy Mazandira vous fera voyager grâce à sa voix rauque et chaude qui pique l’âme, tout en distillant son histoire et sa culture du blues, du maloya et de l’Afrique.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Concert jazz et musique du monde Célia Kameni Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon