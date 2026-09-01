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Concert jazz La Cavalerie

samedi 19 septembre 2026 · La Cavalerie

Concert jazz La Cavalerie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
20 rue des Hospitaliers
Ville
12230 La Cavalerie
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

La Cavalerie

Concert jazz

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Quatre improvisateurs de renommée internationale se réunissent pour un concert Free Jazz .
Le batteur montpelliérain Denis Fournier, et les américains Denman Maroney et Scott Walton jouent ensemble en trio depuis 2020. Il y a deux ans ils ont invité la flûtiste/saxophoniste alto germano-suédoise Biggi Vinkeloe pour les rejoindre pour une session, et des étincelles ont jailli. Le label de musique improvisée RogueArt les a invités à enregistrer un album qui sortira l’année prochaine, et ce concert prépare la session d’enregistrement prévue quelques jours plus tard.
Plus d’infos
A 19h, à la Draille.
Places limitées 10  .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41  ladraille12@gmail.com

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English :

Four internationally renowned improvisers are coming together for a Free Jazz concert.

L’événement Concert jazz La Cavalerie a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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