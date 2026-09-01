Concert jazz La Cavalerie
samedi 19 septembre 2026 · La Cavalerie
Informations pratiques
La Cavalerie
Concert jazz
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Quatre improvisateurs de renommée internationale se réunissent pour un concert Free Jazz .
Le batteur montpelliérain Denis Fournier, et les américains Denman Maroney et Scott Walton jouent ensemble en trio depuis 2020. Il y a deux ans ils ont invité la flûtiste/saxophoniste alto germano-suédoise Biggi Vinkeloe pour les rejoindre pour une session, et des étincelles ont jailli. Le label de musique improvisée RogueArt les a invités à enregistrer un album qui sortira l’année prochaine, et ce concert prépare la session d’enregistrement prévue quelques jours plus tard.
Plus d’infos
A 19h, à la Draille.
Places limitées 10 .
20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com
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English :
Four internationally renowned improvisers are coming together for a Free Jazz concert.
L’événement Concert jazz La Cavalerie a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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