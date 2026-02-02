Concert Jazz manouche Blond

Concert Jazz manouche

6 Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le groupe Am Ketenes vous invite à un voyage musical au cœur du jazz manouche, entre swing, virtuosité et énergie communicative. Inspirés par Django Reinhardt, les musiciens proposent un répertoire chaleureux mêlant compositions et standards revisités. À l’issue du concert, un pot convivial est offert par la commune de Blond. .

6 Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 14 02

