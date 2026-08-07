Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Concert Jazz Off Lesly et Raïlo

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-10 21:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Une voix envoûtante et une guitare virtuose s’unissent pour un voyage musical entre jazz, chanson française et musiques du monde.

Dans le cadre du Festival Jazz Off retrouvez le concert de Lesly & Raïlo à la médiathèque de Kaysersberg.

Une voix envoûtante, une guitare virtuose. Un duo jazzy complice pour un voyage musical intense et authentique entre chanson française et sonorités du monde. 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A captivating voice and virtuoso guitar playing come together for a musical journey that blends jazz, French chanson, and world music.

L’événement Concert Jazz Off Lesly et Raïlo Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg