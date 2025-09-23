Concert Jazz « Oiseau Murmure » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Concert Jazz « Oiseau Murmure » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 25 avril 2026.
Concert Jazz « Oiseau Murmure »
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
2026-04-25
Concert jazz, tout public. Durée 1h30.
Soutenu par Big Bang, Pôle de référence jazz en Bourgogne-France-Comté.
Le trio déploie une richesse sonore aussi subtile que singulière.
Entre minimalisme, abstraction et envolées lyriques, le trio écrit à l’instant des paysages sonores qui évoquent plus qu’ils ne décrivent, et suggèrent plus qu’ils n’imposent. .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
