Concert Jazz « Oiseau Murmure »

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

2026-04-25

Concert jazz, tout public. Durée 1h30.

Soutenu par Big Bang, Pôle de référence jazz en Bourgogne-France-Comté.

Le trio déploie une richesse sonore aussi subtile que singulière.

Entre minimalisme, abstraction et envolées lyriques, le trio écrit à l’instant des paysages sonores qui évoquent plus qu’ils ne décrivent, et suggèrent plus qu’ils n’imposent. .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

