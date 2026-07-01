AGENDA · Plobannalec-Lesconil
Concert Jazz x trio test JB Plobannalec-Lesconil
samedi 26 décembre 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Concert Jazz x trio test JB
9 Rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
Concert du w trio .
9 Rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 82 45 62 27
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English :
L’événement Concert Jazz x trio test JB Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden
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