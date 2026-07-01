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AGENDA · Plobannalec-Lesconil

Concert Jazz x trio test JB Plobannalec-Lesconil

samedi 26 décembre 2026 · Plobannalec-Lesconil

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Adresse
9 Rue du Port
Ville
29740 Plobannalec-Lesconil
Département
Finistère
Tarif

Plobannalec-Lesconil

Concert Jazz x trio test JB

9 Rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-12-26

Concert du w trio   .

9 Rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 82 45 62 27 

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English :

L’événement Concert Jazz x trio test JB Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden

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