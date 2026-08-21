Concert – Jean-Michel REY chante BRASSENS, Bibliothèque Municipale de Bellefontaine, Bellefontaine

Informations pratiques

Concert – Jean-Michel REY chante BRASSENS Samedi 3 octobre, 20h00 Bibliothèque Municipale de Bellefontaine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Redécouvrez les chansons à texte de Georges BRASSENS interprétées en guitare et voix par l’artiste vosgien Jean-Michel REY.

Bibliothèque Municipale de Bellefontaine 192 Grande rue 88370 BELLEFONTAINE Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est 0652270007 https://new.mabib.fr/bellefontaine/ https://www.facebook.com/lesamisdulivrebellefontaine/

Biblis en folie 2026

©Jean-Michel REY