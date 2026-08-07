Concert Jeanette Berger Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Jeanette Berger

Mercredi 23 septembre 2026 de 20h30 à 23h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23 23:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Jeanette Berger cultive une voix rare, capable de la confidence comme de l’embrasement. Seule face au clavier, elle met le temps en suspension et livre des chansons brutes, fragiles et lumineuses, où les doutes côtoient l’élan vital.

Révélée en piano-voix avec Blues Prayer , Jeanette Berger trace depuis un parcours intense entre festivals et scènes emblématiques — de Jazz à Vienne au New Morning, Paris — affirmant une identité Soul & Blues à la fois puissante et profondément intime. Après deux albums salués pour leur groove habité et leur sincérité à fleur de peau, elle revient aujourd’hui à l’essentiel avec un troisième opus en solo en préparation, porté par son Wurlitzer favori.



Entre fêlure douce, braise gospel et émotion sans artifice, Jeanette Berger touche juste une présence sincère, une voix qui libère, et l’impression rare d’assister à quelque chose de profondément vrai. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jeanette Berger possesses a rare voice, capable of both intimacy and passion. Alone at the keyboard, she makes time stand still and delivers raw, fragile, and luminous songs in which doubts rub shoulders with the zest for life.

L’événement Concert Jeanette Berger Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence