Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Concert Jet 7

60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Jet 7, groupe de reprises Pop-Rock français et internationaux.

20€ par personne.

Viande rouge Frites & dessert du chef.

Jet 7, groupe de reprises Pop-Rock français et internationaux.

20€ par personne.

Viande rouge Frites & dessert du chef. .

60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 70 62 03 27

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English :

Jet 7, French and international pop-rock cover band.

20? per person.

Red meat French fries & chef’s dessert.

L’événement Concert Jet 7 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS