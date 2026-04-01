Concert Jet 7 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Concert Jet 7 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly samedi 25 avril 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Concert Jet 7
60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Jet 7, groupe de reprises Pop-Rock français et internationaux.
20€ par personne.
Viande rouge Frites & dessert du chef.
Jet 7, groupe de reprises Pop-Rock français et internationaux.
20€ par personne.
Viande rouge Frites & dessert du chef. .
60 Rue de Bas Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 70 62 03 27
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English :
Jet 7, French and international pop-rock cover band.
20? per person.
Red meat French fries & chef’s dessert.
L’événement Concert Jet 7 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS