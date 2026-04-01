Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Stages Multisports

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 20 – 20 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Stages multisports enfants (Padel, Badminton, Beach volley, Beach Tennis, Pickleball, Foot, Fun Escalade…)

A partir de 4 enfants, du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Le groupe découvrira 2 sports par session et selon les disponibilités.

Dans le cas d’un stage de 5 jours les 7 sports du complexe seront découverts.

Selon la demande, des stages multisports peuvent programmés sur les zone de vacances A & C

Stages multisports enfants (Padel, Badminton, Beach volley, Beach Tennis, Pickleball, Foot, Fun Escalade…)

A partir de 4 enfants, du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Le groupe découvrira 2 sports par session et selon les disponibilités.

Dans le cas d’un stage de 5 jours les 7 sports du complexe seront découverts.

Selon la demande, des stages multisports peuvent programmés sur les zone de vacances A & C .

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr

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English :

Children’s multisports camps (Padel, Badminton, Beach volleyball, Beach Tennis, Pickleball, Soccer, Fun Escalade…)

From 4 children upwards, Monday to Friday, 2pm to 4pm.

The group will discover 2 sports per session, subject to availability.

In the case of a 5-day course, all 7 sports of the complex will be discovered.

Depending on demand, multi-sport courses can be scheduled in vacation zones A & C

L’événement Stages Multisports Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS