Stages Multisports Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Stages Multisports Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 20 avril 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Stages Multisports
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 20 – 20 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Stages multisports enfants (Padel, Badminton, Beach volley, Beach Tennis, Pickleball, Foot, Fun Escalade…)
A partir de 4 enfants, du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Le groupe découvrira 2 sports par session et selon les disponibilités.
Dans le cas d’un stage de 5 jours les 7 sports du complexe seront découverts.
Selon la demande, des stages multisports peuvent programmés sur les zone de vacances A & C
Stages multisports enfants (Padel, Badminton, Beach volley, Beach Tennis, Pickleball, Foot, Fun Escalade…)
A partir de 4 enfants, du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Le groupe découvrira 2 sports par session et selon les disponibilités.
Dans le cas d’un stage de 5 jours les 7 sports du complexe seront découverts.
Selon la demande, des stages multisports peuvent programmés sur les zone de vacances A & C .
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr
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English :
Children’s multisports camps (Padel, Badminton, Beach volleyball, Beach Tennis, Pickleball, Soccer, Fun Escalade…)
From 4 children upwards, Monday to Friday, 2pm to 4pm.
The group will discover 2 sports per session, subject to availability.
In the case of a 5-day course, all 7 sports of the complex will be discovered.
Depending on demand, multi-sport courses can be scheduled in vacation zones A & C
L’événement Stages Multisports Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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