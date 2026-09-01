Concert Jiji Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement
jeudi 17 septembre 2026 · Artless Gallery & English Bookstore · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Concert Jiji
Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Concert
Avant d’être musicienne, JiJi est une artiste multi-formes. Ses textes sont à l’origine des poèmes rassemblés dans des fanzines qu’elle auto-édite. Par envie de transmettre plus sensiblement et plus directement ses mots, elle pique la guitare de sa coloc, elle gratte un peu et s’essaie au chant. C’est jamais propre, parfait ou mélodieux, mais c’est sincère. Inspirée par le “spoken word” et l’anti-folk, ses chansons sont une invitation à ressentir sa vulnérabilité comme une chose belle, forte et enivrante. .
Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert
L’événement Concert Jiji Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Les Nocturiales du C2 X Les Folies Mondaines C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement 10 septembre 2026
- Open Mic Night Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement 10 septembre 2026
- Ariane Brodier Bonne Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Ductape + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026
- Tania Dutel Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 11 septembre 2026