Concert Jiji Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Concert Jiji

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Concert

Avant d’être musicienne, JiJi est une artiste multi-formes. Ses textes sont à l’origine des poèmes rassemblés dans des fanzines qu’elle auto-édite. Par envie de transmettre plus sensiblement et plus directement ses mots, elle pique la guitare de sa coloc, elle gratte un peu et s’essaie au chant. C’est jamais propre, parfait ou mélodieux, mais c’est sincère. Inspirée par le “spoken word” et l’anti-folk, ses chansons sont une invitation à ressentir sa vulnérabilité comme une chose belle, forte et enivrante. .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com

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English :

Concert

L’événement Concert Jiji Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille