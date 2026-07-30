Concert Jyzzel Muttersholtz
samedi 19 septembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Concert Jyzzel
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Jyzzel électrise la scène avec un univers puissant et envoûtant. Tout public à partir de 6 ans
Entre énergie brute et envolées planantes, Jyzzel électrise la scène avec un univers puissant et envoûtant. Sensible et énergique, la musique de Jyzzel nous raconte une histoire de contrastes et de dualité. S’inscrivant dans une lignée d’artistes féminines puissantes comme Kate Bush, Blondie, Pink, Dua Liap, Zazie,… Jyzzel apporte à la scène française une énergie communicative et son goût pour les mélodies accrocheuses. Sa touche personnelle, c’est sa voix qu’elle utilise comme un pédalier d’effets pour sublimer ses blessures intimes en histoires inspirantes.
Première partie l’ACA SET (duo)
Organisation MONTIS 24 SAS
Tout public à partir de 6 ans .
4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr
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English :
Jyzzel electrifies the stage with a powerful and captivating performance. Suitable for all ages 6 and up
L’événement Concert Jyzzel Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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