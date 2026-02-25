Concert Kantoch à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Début : 2026-03-27 20:30:00
Découvrez l’univers de Kantoch en mission pour les martiens de l’espace ! Chanson et magie ! Univers burlesque.
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
Discover the world of Kantoch on a mission for space martians! Song and magic! Burlesque universe.
