Concert Kantoch à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Concert Kantoch à la Locomotive

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Découvrez l’univers de Kantoch en mission pour les martiens de l’espace ! Chanson et magie ! Univers burlesque.

.

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the world of Kantoch on a mission for space martians! Song and magic! Burlesque universe.

L’événement Concert Kantoch à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme