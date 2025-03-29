Concert Kendji Girac Tournée anniversaire Nos 10 ans ! Chartres

Concert Kendji Girac Tournée anniversaire Nos 10 ans ! Chartres samedi 30 mai 2026.

Concert Kendji Girac Tournée anniversaire Nos 10 ans !

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 40 – 40 – 70 EUR

Début : Jeudi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-06-04

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France !Familles

Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! 40 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Get ready for an unforgettable experience! To celebrate a decade of success, Kendji Girac, the artist who has sold over 6 million albums and won over 2 million fans, embarks on an exceptional tour of France!

German :

Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis vor! Um ein Jahrzehnt des Erfolgs zu feiern, begibt sich Kendji Girac, der Künstler mit mehr als 6 Millionen verkauften Alben und mehr als 2 Millionen begeisterten Zuschauern, auf eine außergewöhnliche Tournee durch ganz Frankreich!

Italiano :

Preparatevi a un’esperienza indimenticabile! Per celebrare un decennio di successi, Kendji Girac, l’artista che ha venduto oltre 6 milioni di album e conquistato più di 2 milioni di fan, si imbarca in un eccezionale tour in Francia!

Espanol :

¡Prepárese para una experiencia inolvidable! Para celebrar una década de éxitos, Kendji Girac, el artista que ha vendido más de 6 millones de álbumes y conquistado a más de 2 millones de fans, ¡se embarca en una gira excepcional por Francia!

