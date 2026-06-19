Concert Kif Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern

Plomodiern

Concert Kif

Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert de Frank Le Royer (Kif), auteur-compositeur, guitariste et chanteur. Entracte dégustative .

Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

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English :

L’événement Concert Kif Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE