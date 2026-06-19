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Concert Kif Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern

Concert Kif Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue du Docteur Vourc'h

Adresse : Galerie Artsbourg & Café du Monde

Ville : 29550 Plomodiern

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plomodiern

Concert Kif

Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert de Frank Le Royer (Kif), auteur-compositeur, guitariste et chanteur. Entracte dégustative   .

Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66 

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English :

L’événement Concert Kif Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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