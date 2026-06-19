Concert Kif Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern
Concert Kif Rue du Docteur Vourc’h Plomodiern vendredi 19 juin 2026.
Plomodiern
Concert Kif
Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert de Frank Le Royer (Kif), auteur-compositeur, guitariste et chanteur. Entracte dégustative .
Rue du Docteur Vourc’h Galerie Artsbourg & Café du Monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
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English :
L’événement Concert Kif Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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