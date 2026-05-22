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Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine

Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 26160 Portes-en-Valdaine

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Portes-en-Valdaine

Concert Klezmer Orchestra

Salle des Fêtes Portes-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :
2026-06-26

L’association Les Portes du vivre ensemble organise cette soirée Klesmer, avec le Klesmer Orchestra.
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Salle des Fêtes Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 45 96 

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English :

The association Les Portes du vivre ensemble organizes this Klesmer evening, with the Klesmer Orchestra.

L’événement Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération

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