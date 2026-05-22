Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine
Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine vendredi 26 juin 2026.
Portes-en-Valdaine
Concert Klezmer Orchestra
Salle des Fêtes Portes-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
L’association Les Portes du vivre ensemble organise cette soirée Klesmer, avec le Klesmer Orchestra.
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Salle des Fêtes Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 45 96
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English :
The association Les Portes du vivre ensemble organizes this Klesmer evening, with the Klesmer Orchestra.
L’événement Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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