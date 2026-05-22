Music O Village The Bards Celtique Route de La Touche Portes-en-Valdaine
Music O Village The Bards Celtique Route de La Touche Portes-en-Valdaine vendredi 24 juillet 2026.
Portes-en-Valdaine
Music O Village The Bards Celtique
Route de La Touche Place du village Portes-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Réunis toute fin 2021 sous la forme d’un quatuor chant, guitare, banjo, violon, batterie, bodhrán, percussions c’est depuis 2024 à cinq,
.
Route de La Touche Place du village Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reunited at the end of 2021 as a quartet vocals, guitar, banjo, violin, drums, bodhrán, percussion since 2024, the group has grown to five,
L’événement Music O Village The Bards Celtique Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Portes-en-Valdaine (Drôme)
- Concert Klezmer Orchestra Portes-en-Valdaine 26 juin 2026
- Troc tricot et couture Portes-en-Valdaine 19 septembre 2026