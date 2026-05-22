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Music O Village The Bards Celtique Route de La Touche Portes-en-Valdaine

Music O Village The Bards Celtique Route de La Touche Portes-en-Valdaine vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Route de La Touche

Adresse : Place du village

Ville : 26160 Portes-en-Valdaine

Département : Drôme

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Portes-en-Valdaine

Music O Village The Bards Celtique

Route de La Touche Place du village Portes-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Réunis toute fin 2021 sous la forme d’un quatuor chant, guitare, banjo, violon, batterie, bodhrán, percussions c’est depuis 2024 à cinq,
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Route de La Touche Place du village Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48  communication.ideehall@gmail.com

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English :

Reunited at the end of 2021 as a quartet vocals, guitar, banjo, violin, drums, bodhrán, percussion since 2024, the group has grown to five,

L’événement Music O Village The Bards Celtique Portes-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération

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