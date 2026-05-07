Concert Ky-Mani Marley Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Ky-Mani Marley

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Icône du reggae, et fils de Bob Marley, Ky-Mani Marley n’en n’est pas moins amoureux du hip-hop et propose depuis ses débuts une réelle fusion entre ces deux styles. Très influencé par la culture américaine dans laquelle il a grandi, Ky-Mani reste fidèle à ses racines jamaïcaines qu’il diffuse aux quatre coins du globe depuis plusieurs décennies !

Son dernier album Love & Energy capture l’essence de sa vie et partage à travers ses chansons un voyage spirituel. On retrouve les ingrédients pour entretenir la flamme rassembleuse du reggae roots. Un son qui transcende les époques avec des hymnes de son père, des hits de ses débuts et d’aujourd’hui, allant du hip-hop, au R&B, en passant par le dancehall.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Ky-Mani Marley

L’événement Concert Ky-Mani Marley Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie