Concert la Belle Lurette rue du bourg , Café Chez Loule La Motte-Chalancon
mercredi 8 juillet 2026 · rue du bourg , Café Chez Loule · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert la Belle Lurette
rue du bourg , Café Chez Loule chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert au bar chez Loule (à coté de la fontaine ronde) La Belle Lurette
Chansons à danser Jeff et sa bande , à 18h et à 21h
Food Truck sur place.
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rue du bourg , Café Chez Loule chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
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English :
Concert at Loule’s Bar (near the round fountain): La Belle Lurette
Dance Songs by Jeff and his band, at 6 p.m. and 9 p.m.
Food truck on site.
L’événement Concert la Belle Lurette La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois