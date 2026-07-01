Concert la Belle Lurette rue du bourg , Café Chez Loule La Motte-Chalancon

mercredi 8 juillet 2026 · rue du bourg , Café Chez Loule · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Concert la Belle Lurette

rue du bourg , Café Chez Loule chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert au bar chez Loule (à coté de la fontaine ronde) La Belle Lurette

Chansons à danser Jeff et sa bande , à 18h et à 21h

Food Truck sur place.

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rue du bourg , Café Chez Loule chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28

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English :

Concert at Loule’s Bar (near the round fountain): La Belle Lurette

Dance Songs by Jeff and his band, at 6 p.m. and 9 p.m.

Food truck on site.

L’événement Concert la Belle Lurette La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois