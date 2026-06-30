Concert La Compagnie Sensible Rue de l’église Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert La Compagnie Sensible

Rue de l’église Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert autour de la vie musicale d’un chantre au XVIIIe siècle.

Monodies et polyphonies sacrés et profanes du baroque français, avec des pièces musicales inédites issues de manuscrits et d’imprimés de l’époque.

Par le Petit Chœur de la Compagnie Sensible, accompagné de viole de gambe, violon et flûtes anciennes.

Libre participation. .

Rue de l’église Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Concert La Compagnie Sensible Dinard a été mis à jour le 2026-06-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme