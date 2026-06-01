Concert La Croche Choeur Maison des sports Brassy
Concert La Croche Choeur Maison des sports Brassy jeudi 25 juin 2026.
Brassy
Concert La Croche Choeur
Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25 23:59:00
Date(s) :
2026-06-25
Concert à 19h30, à la maison des sports, par La Croche Choeur de Brassy, répertoire varié. .
Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31
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English : Concert La Croche Choeur
L’événement Concert La Croche Choeur Brassy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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