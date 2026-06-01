Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert La Croche Choeur Maison des sports Brassy

Concert La Croche Choeur Maison des sports Brassy jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Maison des sports

Adresse : Espace Robert Foliau

Ville : 58140 Brassy

Département : Nièvre

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Brassy

Concert La Croche Choeur

Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25 23:59:00

Date(s) :
2026-06-25

Concert à 19h30, à la maison des sports, par La Croche Choeur de Brassy, répertoire varié.   .

Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La Croche Choeur

L’événement Concert La Croche Choeur Brassy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Brassy (Nièvre)