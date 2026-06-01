Concert La Croche Choeur Maison des sports Brassy

Brassy

Concert La Croche Choeur

Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25

Concert à 19h30, à la maison des sports, par La Croche Choeur de Brassy, répertoire varié. .

Maison des sports Espace Robert Foliau Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31

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English : Concert La Croche Choeur

L’événement Concert La Croche Choeur Brassy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs