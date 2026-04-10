Sète

CONCERT LA FILLE ALLUMETTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Mélanie Arnal, incarnant La Fille Allumette, propose un spectacle où humour vif, écriture ciselée et violon s’entrelacent avec finesse, soutenus par la guitare d’Olivier-Roman Garcia.Son personnage, tour à tour féerique, clownesque ou gitane, célèbre une liberté poétique et joyeuse. De salsa en tango, de valse en flamenco, ses chansons offrent un voyage sonore enjoué et sensible.

Avec Mélanie Arnal et Olivier-Roman GarciaMélanie Arnal, incarnant La Fille Allumette, propose un spectacle où humour vif, écriture ciselée et violon s’entrelacent avec finesse, soutenus par la guitare d’Olivier-Roman Garcia.Son personnage, tour à tour féerique, clownesque ou gitane, célèbre une liberté poétique et joyeuse. De salsa en tango, de valse en flamenco, ses chansons offrent un voyage sonore enjoué et sensible.Public adultesGratuitSur réservationRéservations reservationbrassens@ville-sete.fr©Damien Perez .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

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English :

Mélanie Arnal, playing the role of La Fille Allumette, offers a show where lively humor, chiselled writing and violin intertwine with finesse, supported by Olivier-Roman Garcia?s guitar. Her character, by turns fairy-like, clownish or gypsy, celebrates a poetic and joyful freedom. From salsa to tango, from waltz to flamenco, her songs offer a playful and sensitive sonic journey.

L’événement CONCERT LA FILLE ALLUMETTE Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE