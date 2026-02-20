Les Moutiers-en-Retz

Concert La Malice Family

Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Aux Moutiers-en-Retz, La Malice Family débarque pour un concert placé sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Un concert festif en bord de mer

Ce trio familial venu de l’Ouest propose une pop énergique et chaleureuse, parfaite pour une soirée d’été au grand air.

Une énergie communicative sur scène

Un groupe familial aux influences pop et variétés actuelles Des titres originaux et des reprises revisitées Une ambiance dynamique et festive du début à la fin Sur scène, La Malice Family mise avant tout sur la proximité avec le public et une énergie communicative qui transforme chaque concert en moment de fête.

✨ Une soirée à vivre ensemble

Entre musique, sourires et ambiance estivale, ce concert est une invitation à se retrouver et profiter simplement de l’instant. Un rendez-vous idéal aux Moutiers-en-Retz pour passer une soirée vivante, en famille ou entre amis.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, La Malice Family arrives for a concert of good humor and sharing.

L’événement Concert La Malice Family Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic