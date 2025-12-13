Visite historique des Moutiers Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz
Visite historique des Moutiers Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz samedi 18 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Visite historique des Moutiers
Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 10:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-28 2026-08-22
Envie d’en savoir plus sur la riche histoire des Moutiers-en-Retz ? Suivez le guide lors d’une visite guidée !
Un passionné d’histoire locale vous entraîne dans l’histoire des Moutiers en parcourant les rues de la commune. Il partage ses connaissances le temps d’une visite commentée pour que ce passé ne se perde pas.
Information pratique
Départ devant la mairie des Moutiers-en-Retz, côté porte des mariages.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr
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L’événement Visite historique des Moutiers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic
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