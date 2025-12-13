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Visite historique des Moutiers Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Visite historique des Moutiers Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Eglise Madame

Adresse : Mairie

Ville : 44760 Les Moutiers-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Moutiers-en-Retz

Visite historique des Moutiers

Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 10:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-28 2026-08-22

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Un passionné d’histoire locale vous entraîne dans l’histoire des Moutiers en parcourant les rues de la commune. Il partage ses connaissances le temps d’une visite commentée pour que ce passé ne se perde pas.

 Information pratique  
Départ devant la mairie des Moutiers-en-Retz, côté porte des mariages.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.   .

Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77  bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

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L’événement Visite historique des Moutiers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic

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