Visite historique des Moutiers Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Visite historique des Moutiers

Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 10:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-28 2026-08-22

Envie d’en savoir plus sur la riche histoire des Moutiers-en-Retz ? Suivez le guide lors d’une visite guidée !

Un passionné d’histoire locale vous entraîne dans l’histoire des Moutiers en parcourant les rues de la commune. Il partage ses connaissances le temps d’une visite commentée pour que ce passé ne se perde pas.

Information pratique

Départ devant la mairie des Moutiers-en-Retz, côté porte des mariages.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Mairie Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to find out more about the rich history of Les Moutiers-en-Retz? Follow the guide on a guided tour!

L’événement Visite historique des Moutiers Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic