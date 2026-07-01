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CONCERT LA MALLE AU JAZZ Réville Réville

mercredi 29 juillet 2026 · Réville

CONCERT LA MALLE AU JAZZ Réville Réville

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Réville
Adresse
LE ROUGE GORGE / 19 ROUTE DES MONTS
Ville
50760 Réville
Département
Manche
Tarif

Réville

CONCERT LA MALLE AU JAZZ

Réville LE ROUGE GORGE / 19 ROUTE DES MONTS Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Au cœur d’un jardin arboré découvrez l’univers de la Cmusique de la Nouvelle Orléans 1920 à 1950 avec LA MALLE AU JAZZ
Mais qu’y-a-t-il dans la malle ??Un saxophone basse ? Ah non, beaucoup trop gros.?Un banjo ? Non plus, beaucoup trop fragile.?Non, simplement quelques bons vieux standards de jazz que l’on promène avec soi d’un endroit à l’autre.?Et puis aussi quelques petites surprises ! Alors…   .

Réville LE ROUGE GORGE / 19 ROUTE DES MONTS Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02  gvmusicdelamer@gmail.com

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English : CONCERT LA MALLE AU JAZZ

L’événement CONCERT LA MALLE AU JAZZ Réville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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