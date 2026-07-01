CONCERT LA MALLE AU JAZZ Réville Réville
mercredi 29 juillet 2026 · Réville
Informations pratiques
Réville
CONCERT LA MALLE AU JAZZ
Réville LE ROUGE GORGE / 19 ROUTE DES MONTS Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Au cœur d’un jardin arboré découvrez l’univers de la Cmusique de la Nouvelle Orléans 1920 à 1950 avec LA MALLE AU JAZZ
Mais qu’y-a-t-il dans la malle ??Un saxophone basse ? Ah non, beaucoup trop gros.?Un banjo ? Non plus, beaucoup trop fragile.?Non, simplement quelques bons vieux standards de jazz que l’on promène avec soi d’un endroit à l’autre.?Et puis aussi quelques petites surprises ! Alors… .
Réville LE ROUGE GORGE / 19 ROUTE DES MONTS Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02 gvmusicdelamer@gmail.com
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English : CONCERT LA MALLE AU JAZZ
L’événement CONCERT LA MALLE AU JAZZ Réville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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