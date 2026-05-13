Concert : La nature – Micro-Folie Forez-Est, Micro-Folie Forez-Est, Essertines-en-Donzy

Concert : La nature – Micro-Folie Forez-Est Samedi 23 mai, 20h00 Micro-Folie Forez-Est Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La micro-folie Forez-Est vous propose un moment convivial. installez-vous, profitez d’une pause musicale inspirée par la nature tout en pique-niquant. Tout public et enfants à partir de 8 ans.

Micro-Folie Forez-Est 42360 Essertines-en-Donzy Essertines-en-Donzy 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La micro-folie Forez-Est vous propose un moment convivial. installez-vous, profitez d’une pause musicale inspirée par la nature tout en pique-niquant. Tout public et enfants à partir de 8 ans.

© CCFE