Concert La Répé(té)thèque : scène ouverte animée par Sylvio Brito Médiathèque Hélène Berr Paris

Accompagné de sa guitare, le chanteur ouvrira cette session estivale par un set de ses compositions à la croisée d’influences multiples : pop britannique et rock californien pour le côté musique, variété française pour la partie texte, le tout porté par une guitare acoustique aux accents reggae-funk. Sylvio Brito invitera ensuite les artistes amateurs ou confirmés qui le souhaitent à se produire sur la scène.

Pour célébrer l’été, la Répéthèque devient le temps d’un après-midi la Répé(té)thèque : une scène ouverte animée par le chanteur et musicien Sylvio Brito.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

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