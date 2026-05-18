Concert La Répé(té)thèque : scène ouverte animée par Sylvio Brito Médiathèque Hélène Berr Paris
Concert La Répé(té)thèque : scène ouverte animée par Sylvio Brito Médiathèque Hélène Berr Paris samedi 20 juin 2026.
Accompagné de sa guitare, le chanteur ouvrira cette session estivale par un set de ses compositions à la croisée d’influences multiples : pop britannique et rock californien pour le côté musique, variété française pour la partie texte, le tout porté par une guitare acoustique aux accents reggae-funk. Sylvio Brito invitera ensuite les artistes amateurs ou confirmés qui le souhaitent à se produire sur la scène.
Pour célébrer l’été, la Répéthèque devient le temps d’un après-midi la Répé(té)thèque : une scène ouverte animée par le chanteur et musicien Sylvio Brito.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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