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AGENDA · La Richardais

Concert La Vigie West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

samedi 26 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue des Villes Billy
Adresse
Bowling West Parc
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Concert La Vigie West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Plongez dans l’univers vibrant du duo féminin qui vous fera danser !

Ne manquez pas cette occasion de vivre la magie de la musique en direct, de rencontrer des passionnés, et de créer des souvenirs mémorables.   .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68 

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English :

L’événement Concert La Vigie West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-08-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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