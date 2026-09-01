Concert La Vigie West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
samedi 26 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Concert La Vigie West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Plongez dans l’univers vibrant du duo féminin qui vous fera danser !
Ne manquez pas cette occasion de vivre la magie de la musique en direct, de rencontrer des passionnés, et de créer des souvenirs mémorables. .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
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English :
L’événement Concert La Vigie West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-08-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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