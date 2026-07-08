Concert Lady Do et Monsieur Papa place Carnot Fouras

Informations pratiques

Fouras

Concert Lady Do et Monsieur Papa

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lady Do et Monsieur Papa organisent une tournée éco-responsable en acoustique et à vélo, sans machines, pour réduire leur empreinte carbone.

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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Concert Lady Do and Monsieur Papa

Lady Do and Monsieur Papa are organizing an eco-responsible tour in acoustics and by bike, without machines, to reduce their carbon footprint.

L’événement Concert Lady Do et Monsieur Papa Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan