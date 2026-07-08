Retraite aux flambeaux place Lenoir Fouras

Informations pratiques

Fouras

Retraite aux flambeaux

place Lenoir Mairie Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez nombreux participer à une déambulation familiale, chaleureuse et lumineuse lampions à la main.

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place Lenoir Mairie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Torchlight Retreat

Come and take part in a warm and bright family stroll.

L’événement Retraite aux flambeaux Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan