Retraite aux flambeaux place Lenoir Fouras
lundi 13 juillet 2026 · place Lenoir · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Retraite aux flambeaux
place Lenoir Mairie Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez nombreux participer à une déambulation familiale, chaleureuse et lumineuse lampions à la main.
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place Lenoir Mairie Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Torchlight Retreat
Come and take part in a warm and bright family stroll.
L’événement Retraite aux flambeaux Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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