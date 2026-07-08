AGENDA · Fouras
Vide-Grenier VT Rang 4×4 avenue du 11 novembre Fouras
dimanche 12 juillet 2026 · avenue du 11 novembre · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Vide-Grenier VT Rang 4×4
avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Organisé par l’association VT Rang 4×4.
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avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Garage sale: VT Row 4×4
Organised by the VT Rang 4×4 Association.
L’événement Vide-Grenier VT Rang 4×4 Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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