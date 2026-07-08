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AGENDA · Fouras

Vide-Grenier VT Rang 4×4 avenue du 11 novembre Fouras

dimanche 12 juillet 2026 · avenue du 11 novembre · Fouras

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
avenue du 11 novembre
Adresse
Prairie du Casino
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Vide-Grenier VT Rang 4×4

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Organisé par l’association VT Rang 4×4.
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avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Garage sale: VT Row 4×4

Organised by the VT Rang 4×4 Association.

L’événement Vide-Grenier VT Rang 4×4 Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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