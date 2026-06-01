Concert L’AME EN SCENE : « Faites de la Musique», Association La Saint Clair, Nantes

Concert L’AME EN SCENE : « Faites de la Musique» Samedi 20 juin, 18h00 Association La Saint Clair Loire-Atlantique

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Laissez-vous emporter par une ambiance magique et les rythmes latino les plus « caliente » avec un Concert LATINO à 18h, puis envoûter par le charme exotique et les groove jazzy‍ avec un Concert SADE à 19h, et pour finir un Concert SUPERTRAMP à 20h pour partager un moment tout en charme et nostalgie et se remémorer leurs plus célèbres tubes.

Si vous aussi vous souhaitez fêter comme il se doit cette journée unique dédiée à la musique, cette soirée est pour vous !

Nous aurons la chance de vibrer ensemble avec les musiciens et choristes de l’orchestre ECLECTICK LIKE ORCHESTRA, sous la direction de Ph. Bouëc, ainsi que l’Ensemble de Guitares de la Cie des Arts, sous la direction de C. Mayeur, sur des musiques incontournables, dans une atmosphère conviviale … et estivale !

« Musique, et que chacun se mette à chanter, que les orchestres se mettent à jouer … »

Entrée libre + Bar et Snacking sur place !

A.M.E. : ESPACE PÉDAGOGIQUE DES ARTS DU SPECTACLE !

Productions & organisation d’évènements artistique, spectacle,

Comédie Musicale, Accompagnement musical -, Concerts évènement,

Création de cérémonie – Intervention collectivité, Concert privé…

https://www.arts-musique-europe.org/

Association La Saint Clair 30 rue des Renardières 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://arts-musique-europe.org/ »}] [{« link »: « https://www.arts-musique-europe.org/ »}]

L’association Arts & Musique en Europe vous invite à célébrer la Fête de la Musique le samedi 20 juin à partir de 18h00 dans le Parc de l’Association Saint Clair (30 rue des renardières 44100 Nantes) concert musique