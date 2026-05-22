Concert L’âme espagnole en musique Instant musical Théâtre du Château Jonzac

Jonzac

Concert L’âme espagnole en musique Instant musical

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:15:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Laia Cortés Calafell, mezzo-soprano et Béatrice Morisco, guitariste classique collaborent régulièrement avec des orchestres de grande renommée. Toutes deux d’origine espagnole, elle nous invitent à un voyage musical au cœur de la péninsule ibérique.

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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Mezzo-soprano Laia Cortés Calafell and classical guitarist Béatrice Morisco regularly collaborate with renowned orchestras. Both of Spanish origin, they invite us on a musical journey to the heart of the Iberian Peninsula.

L’événement Concert L’âme espagnole en musique Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge