Concert L’âme espagnole en musique Instant musical Théâtre du Château Jonzac
Concert L’âme espagnole en musique Instant musical Théâtre du Château Jonzac mercredi 30 septembre 2026.
Jonzac
Concert L’âme espagnole en musique Instant musical
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:15:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Laia Cortés Calafell, mezzo-soprano et Béatrice Morisco, guitariste classique collaborent régulièrement avec des orchestres de grande renommée. Toutes deux d’origine espagnole, elle nous invitent à un voyage musical au cœur de la péninsule ibérique.
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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Mezzo-soprano Laia Cortés Calafell and classical guitarist Béatrice Morisco regularly collaborate with renowned orchestras. Both of Spanish origin, they invite us on a musical journey to the heart of the Iberian Peninsula.
L’événement Concert L’âme espagnole en musique Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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