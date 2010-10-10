Montreuil-Bellay

Concert l’amour dans tous ses états

157 rue des Douves Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

D’Azur et d’Or vous présente un événement musical à Montreuil-Bellay.

Après le concert des Mille ans, le Chœur d’hommes d’Anjou revient à La Collégiale accompagné par le Chœur de Femmes Foligammes pour un concert partagé sur le thème de l’Amour dans tous ses états. De l’amour divin à l’amour filial, de l’amour rejeté à l’amour partagé, de l’amour séduction à l’amour célébration.

Réunissant 70 choristes, les 2 chœurs Tous en scène seront à la disposition de leur Cheffe, Irina Nikonovich, qui alternera ou unira leurs chants avec une ponctuation de textes choisis et dits par des récitants d’Azur et d’Or.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 mai 2026 de 20h à 21h30.

Accueil à partir de 19h30. .

157 rue des Douves Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

D’Azur et d’Or presents a musical event in Montreuil-Bellay.

L’événement Concert l’amour dans tous ses états Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME