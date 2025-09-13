Musique Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2026-05-30 21:00:00

Découvrez le festival À contretemps.

L’ensemble vocal professionnel à géométrie variable dirigé par Catherine Simonpietri se produit dans de nombreuses salles et festivals, en France et à l’étranger.

Ce programme fait honneur à l’oralité insulaire de toute la méditerranée. Berceau de migrations successives et d’influences croisées, le bassin méditerranéen est un terreau musical particulièrement fécond. La cheffe de chœur a souhaité en parcourir les rives par le biais de mélodies de tradition orale arrangées pour 6 voix de femmes ; depuis le sud de la France, en passant par l’Italie, la Grèce et la Turquie, nous parvenons jusqu’au Proche-Orient, avant de revenir par l’Égypte puis l’Espagne…

Polies au fil des temps, ces mélodies nous touchent aujourd’hui car elles portent en elles, en différentes strates, les existences particulières de ceux qui nous ont précédés, et nous lèguent un héritage sensible sans frontières.

À découvrir dans la belle collégiale de Montreuil-Bellay que la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération investit pour la première fois !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 à partir de 21h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

