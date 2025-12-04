Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay

Festival de la bande dessinée

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-30

2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le festival international de la bande-dessinée à Montreuil-Bellay, c’est le rendez-vous annuel des amoureux de la BD ! Venez à la rencontre de nombreux dessinateurs et scénaristes présents pour échanger sur le travail et dédicacer leurs œuvres.

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 30 06 02 contact@aucoeurdesbulles.com

English :

The Montreuil-Bellay International Comics Festival is the annual meeting place for comic book lovers! Come and meet the many artists and scriptwriters on hand to discuss their work and sign their books.

