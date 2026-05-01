Montreuil-Bellay

Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Théâtre Le Dôme de Saumur lance “À Contretemps”, un tout nouveau festival de musiques qui rayonne sur l’ensemble du territoire de Saumur Val de Loire, les 30 & 31 mai 2026.

Ce samedi, retrouvez Chants de Méditerranée dans l’écrin de la Collégiale de Montreuil-Bellay, l’ensemble vocal Sequenza 9.3, dirigé par Catherine Simonpietri, propose un voyage a cappella autour du bassin méditerranéen. Six voix de femmes portent des mélodies de tradition orale arrangées par des compositeurs contemporains de la Turquie à l’Espagne, de la Grèce à l’Égypte pour offrir un héritage sensible et universel, sans frontière.

Festival de Musiques A Contretemps

Pour cette première édition, trois lieux emblématiques accueillent quatre représentations d’exception le Théâtre Le Dôme à Saumur, Le Cube à Longué-Jumelles, et la Collégiale de Notre-Dame à Montreuil-Bellay investie pour la première fois dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Du quatuor à cordes au big band de jazz, en passant par les saxophones classiques et les voix a cappella, “À Contretemps” invite le public à une traversée musicale hors des sentiers battus, mêlant prestige international et enracinement local grâce à la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 à partir de 21h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saumur?s Théâtre Le Dôme launches ?À Contretemps? a brand-new music festival for the entire Saumur Val de Loire region, on May 30 & 31, 2026.

L’événement Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME