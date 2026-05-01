Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay
Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay samedi 30 mai 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée
Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Théâtre Le Dôme de Saumur lance “À Contretemps”, un tout nouveau festival de musiques qui rayonne sur l’ensemble du territoire de Saumur Val de Loire, les 30 & 31 mai 2026.
Ce samedi, retrouvez Chants de Méditerranée dans l’écrin de la Collégiale de Montreuil-Bellay, l’ensemble vocal Sequenza 9.3, dirigé par Catherine Simonpietri, propose un voyage a cappella autour du bassin méditerranéen. Six voix de femmes portent des mélodies de tradition orale arrangées par des compositeurs contemporains de la Turquie à l’Espagne, de la Grèce à l’Égypte pour offrir un héritage sensible et universel, sans frontière.
Festival de Musiques A Contretemps
Pour cette première édition, trois lieux emblématiques accueillent quatre représentations d’exception le Théâtre Le Dôme à Saumur, Le Cube à Longué-Jumelles, et la Collégiale de Notre-Dame à Montreuil-Bellay investie pour la première fois dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.
Du quatuor à cordes au big band de jazz, en passant par les saxophones classiques et les voix a cappella, “À Contretemps” invite le public à une traversée musicale hors des sentiers battus, mêlant prestige international et enracinement local grâce à la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 30 mai 2026 à partir de 21h. .
Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Saumur?s Théâtre Le Dôme launches ?À Contretemps? a brand-new music festival for the entire Saumur Val de Loire region, on May 30 & 31, 2026.
L’événement Festival de Musiques A Contretemps Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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